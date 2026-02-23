Mattarella a Niscemi accolto da un lungo applauso | visita a sorpresa sui luoghi della frana

Sergio Mattarella ha visitato Niscemi a causa di una frana che ha colpito la zona, creando danni alle abitazioni e alle strade. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che lo hanno accolto con un lungo applauso nella piazza principale. Durante la visita, il presidente ha osservato da vicino le aree interessate, portando attenzione alle esigenze della comunità. La sua visita si è concentrata sui danni causati dall’evento naturale e sulle misure di sicurezza in corso.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto nella piazza principale di Niscemi, vicino alla zona rossa, è stato salutato con affetto e gratitudine dai tanti presenti che lo hanno applaudito a lungo. Il Capo dello Stato si è soffermato a parlare anche con gli sfollati che hanno chiesto il suo aiuto, come ricostruiscono alcuni, perchè lo Stato sia presente sempre. «Grazie presidente», è stato il saluto di tanti che hanno applaudito e per i quali è un importante segnale di incoraggiamento la sua presenza dopo la disastrosa frana ancora in corso. Poi Mattarella, accompagnato dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dal sindaco, Massimiliano Conti, si è recato verso la zona rossa, fino al belvedere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mattarella oggi a Niscemi: visita a sorpresa sui luoghi della franaIl presidente della Repubblica si trova a Niscemi a causa di una visita improvvisa nei luoghi colpiti dalla frana.

Conclusa visita pm e consulenti nei luoghi della frana a NiscemiLa procura di Niscemi ha inviato i suoi tecnici e i consulenti sul sito della frana, dopo che le verifiche hanno confermato che il movimento del terreno ha causato danni a diverse abitazioni.

