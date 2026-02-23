Mattarella a Niscemi | 150 milioni e un patto con la comunità

Il presidente Mattarella visita Niscemi, dove una frana ha causato danni significativi a gennaio. La sua presenza mira a rassicurare la comunità e a portare un segnale di solidarietà concreta. Durante l'incontro, ha ascoltato le esigenze degli sfollati, delle forze dell’ordine e degli studenti, promettendo interventi mirati e un impegno condiviso per la ricostruzione. La visita si conclude con un gesto simbolico di vicinanza alle persone colpite.

Sommario: Il presidente Mattarella visita Niscemi, colpita da una frana a gennaio. Ha incontrato sfollati, forze dell’ordine e studenti, promettendo sostegno e lavoro congiunto per la ricostruzione. Il governo ha stanziato 150 milioni di euro per l’emergenza. Il presidente Sergio Mattarella è atterrato a Niscemi, nel cuore della Sicilia, con un elicottero che ha sorvolato l’area devastata dalla frana di gennaio. Sotto di lui, un paesaggio stravolto: case sbriciolate, strade interrotte, una comunità di 1.500 persone costrette a lasciare tutto. La zona rossa, come la chiamano qui, è un confine invisibile ma invalicabile, dove la vita si è fermata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frana Niscemi, Musumeci: 150 milioni somma significativa per NiscemiIl governatore Musumeci ha annunciato che i 150 milioni di euro destinati a Niscemi, colpita dalla frana che ha distrutto alcune abitazioni e strade, rappresentano un investimento importante per la riparazione dei danni.

Mattarella abbraccia Niscemi, il sorvolo e l’incontro con la comunità: “Ci siamo e stiamo lavorando per voi”Il presidente Mattarella ha visitato Niscemi per sostenere la comunità locale, dopo aver sorvolato la zona e incontrato i residenti.

