Massimo Lopez ritorna in TV lo storico spot SIP | nostalgia virale e mistero a poche ore da Sanremo 2026

Massimo Lopez ha riacceso la memoria collettiva con il ritorno dello storico spot SIP, causato dalla sua trasmissione in TV dopo 32 anni. La pubblicità, che diceva “Una telefonata allunga la vita”, ha scatenato un’ondata di ricerche online e un sovraccarico dei social. Molti si sono chiesti se dietro ci siano TIM o il Festival di Sanremo. Lo spot è stato trasmesso su più reti, creando un effetto nostalgia tra gli spettatori.

