Massimo Lopez rispunta lo spot cult del 1994 | il miracolo di Sanremo

Massimo Lopez ha fatto tornare in auge lo spot pubblicitario del 1994, che è diventato virale sui social e in televisione. La causa di questa rinascita è la sua capacità di suscitare nostalgia e curiosità tra il pubblico più giovane e quello di lunga data. Lo spot, famoso per il suo stile ironico, ora viene condiviso da molti utenti e riproposto in vari programmi. La sua rinnovata popolarità dimostra quanto possa durare nel tempo un classico della pubblicità.

"Miracoli" del Festival di Sanremo: in tv e sui social è tornato virale il mitico spot di Massimo Lopez datato 1994. Il comico del Trio era in un fortino, davanti a un plotone d'esecuzione. Quindi la richiesta di un'ultima telefonata prima di morire. E lì, il colpo di genio: la telefonata all'amico sembra durare in eterno, mandando ai matti i militari. Era una pubblicitàdella SIP e il claim, "una telefonata allunga la vita", era diventato un tormentone. Una piccola opera d'arte firmata dall’agenzia Armando Testa, premiata con il Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award, la vetta della pubblicità mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Massimo Lopez torna con lo spot di Sip del 1994, ipotesi sequel a 32 anni di distanza nei giorni di Sanremo

Lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv dopo 32 anni ed è un successo. I motivi del revival e cosa c'entra Sanremo

