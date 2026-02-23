Massimo Lopez e il ritorno in tv il mistero che fa impazzire i social | cosa c’entra Sanremo

Massimo Lopez ha riacceso l’attenzione dei telespettatori con un’apparizione inaspettata, causata dalla riproposizione di una pubblicità del 1994. La scena, trasmessa da più canali, mostra Lopez nel ruolo di uno dei protagonisti dello storico spot SIP con il famoso claim “Una telefonata allunga la vita”. La presenza del comico ha generato numerose discussioni sui social, mentre molti si interrogano sul collegamento con il Festival di Sanremo.

Chi ha acceso la tv ieri sera ha vissuto un autentico choc temporale: sulle reti Rai, Mediaset e altre emittenti è riapparso Massimo Lopez . ma nella versione del 1994, protagonista dello storico spot SIP con il claim “Una telefonata allunga la vita”. La pubblicità cult è tornata in onda a distanza di trent’anni, scatenando nostalgia e curiosità. In poche ore lo spot ha generato oltre 30mila ricerche online e un’ondata di commenti e meme sui social. Protagonista assoluto è Massimo Lopez, nei panni di un condannato a morte chiuso in un fortino arido, davanti a un plotone di esecuzione. Prima dell’epilogo, l’uomo chiede di fare un’ultima telefonata: da lì parte un meccanismo narrativo brillante che dilata il tempo e trasforma la tensione in ironia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

