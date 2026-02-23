Mascalucia divise militari in vendita al mercato | denunciato un 39enne

Un uomo di 39 anni si trova sotto inchiesta dopo aver venduto divise militari al mercato di Mascalucia. La causa è il ritrovamento di capi di abbigliamento che sembrano ufficiali, esposti tra le bancarelle senza autorizzazione. I Carabinieri hanno sequestrato il materiale e avviato le indagini per verificare l’origine delle divise. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il mercato per contrastare questo tipo di attività illegale.

Controlli dei Carabinieri al mercato rionale. Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, in provincia di Catania, hanno individuato materiale militare messo in vendita abusivamente in un mercato cittadino. Un 39enne residente a Trecastagni è stato denunciato in stato di libertà per possesso e commercio non autorizzato di materiale militare, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Uniformi dell'Arma esposte su una bancarella. L'intervento è scattato durante un controllo al mercato rionale allestito in piazza Falcone e Borsellino.

