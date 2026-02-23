Marty Supreme | il maggior numero di sconfitte ai BAFTA 2026

Marty Mauser ha subito un’altra sconfitta durante i BAFTA 2026, questa volta nella categoria principale. La commedia sportiva di Josh Safdie non ha portato a casa premi, contribuendo a far segnare il record di sconfitte in una sola sera, con 11 eliminazioni su 11 candidature. La sua performance negativa ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la serie di risultati deludenti. Allora, quali saranno le prossime mosse del film?

Marty Mauser ha perso un altro incontro cruciale, ma questa volta nella corsa ai premi. La commedia drammatica sportiva di Josh Safdie Marty Supreme ha lasciato la cerimonia dei BAFTA di quest'anno con un riconoscimento poco gradito, eguagliando il record per il maggior numero di sconfitte in una singola serata, con uno 0 su 11. Riflettori spenti a Londra su Marty Supreme. Il film è entrato ai BAFTA con un formidabile numero di nomination e grandi aspettative di successo in almeno una manciata di categorie, in particolare per l'attore protagonista Timothée Chalamet, che ha ottenuto importanti riconoscimenti questa stagione ai Critics Choice Awards e ai Golden Globes a gennaio.