Marea Art Project | talk e filmati d’epoca su archivi amatoriali educazione e memoria collettiva

Il Marea Art Project ha organizzato un evento il 28 febbraio alle 18 al Centro Culturale Pane di Praiano, a causa della crescente attenzione verso l'importanza degli archivi amatoriali. Durante il talk, Alessandra Ferrini e Alberta Romano presenteranno filmati d’epoca e discussioni su come archivi e memorie collettive influenzino l’educazione e il senso di appartenenza. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un percorso tra storia e identità attraverso materiali spesso trascurati.

E' in programma per 28 febbraio, alle ore 18, presso il Centro Culturale Pane di Praiano, Marea Art Project presenta "Kinship and Archive: archivi amatoriali, educazione e memoria collettiva" con Alessandra Ferrini, Alberta Romano. Ad accompagnare la conversazione, la proiezione di video amatoriali girati in Costiera amalfitana. L’incontro nasce per approfondire i temi al centro di Kinship and Archive: From Private Narratives to Public Discourse Through Amateur Archives, progetto vincitore dell’Italian Council (edizione 2025–2026) promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Siamo Archivio”, viaggio nella memoria collettiva attraverso pellicole storiche e amatorialiSiamo Archivio è un progetto che esplora la memoria collettiva di Bergamo attraverso pellicole storiche e amatoriali.

“Maiori Walk’in Art”: spuntano l'arredo urbano e la memoria collettiva per raccontare la storia della cittàQuesta mattina a Maiori sono state posizionate le prime panchine artistiche lungo il Corso Reginna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

A Praiano talk e filmati d'epoca girati in Costiera amalfitanaIl 28 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso il Centro Culturale Pane di Praiano, Marea Art Project presenta Kinship and Archive: archivi amatoriali, educazione e memoria collettiva con Alessandra Fe ... ilvescovado.it

In Costiera, con le streghe: la nuova residenza di Marea Art ProjectMare Art Project, da circa un anno, ha lanciato un affasciante progetto di residenze artistiche nazionali e internazionali in costiera amalfitana e, da pochissimo, ha dato il via al suo terzo ... exibart.com

Un volume pubblicato di recente nell’ambito del programma "Marea Art Project" prende in esame racconti folkloristici e ricordi collettivi, per rievocare le leggende legate alle figure delle streghe tra la Sicilia e la Costiera Amalfitana. - facebook.com facebook