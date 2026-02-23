Marea Art Project | talk e filmati d’epoca su archivi amatoriali educazione e memoria collettiva

Il Marea Art Project ha organizzato un evento il 28 febbraio alle 18 al Centro Culturale Pane di Praiano, a causa della crescente attenzione verso l'importanza degli archivi amatoriali. Durante il talk, Alessandra Ferrini e Alberta Romano presenteranno filmati d’epoca e discussioni su come archivi e memorie collettive influenzino l’educazione e il senso di appartenenza. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un percorso tra storia e identità attraverso materiali spesso trascurati.

E' in programma per 28 febbraio, alle ore 18, presso il Centro Culturale Pane di Praiano, Marea Art Project presenta "Kinship and Archive: archivi amatoriali, educazione e memoria collettiva" con Alessandra Ferrini, Alberta Romano. Ad accompagnare la conversazione, la proiezione di video amatoriali girati in Costiera amalfitana. L’incontro nasce per approfondire i temi al centro di Kinship and Archive: From Private Narratives to Public Discourse Through Amateur Archives, progetto vincitore dell’Italian Council (edizione 2025–2026) promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

