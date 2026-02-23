marcucci un visionario ha precorso tante strade

La famiglia ha deciso di dedicare una strada a Marcucci, perché lui ha sempre considerato questa zona un punto di riferimento. La decisione arriva a dieci anni dalla sua scomparsa, per celebrare il suo legame con il territorio. Marcucci, noto per le sue intuizioni innovative, ha spesso frequentato questa area, che ora porta il suo nome. La strada rappresenta un ricordo tangibile delle sue molte attività e passi avanti. La comunità si prepara a scoprirla ufficialmente questa settimana.

BARGA La scelta di ricordarlo a dieci anni dalla morte intitolandogli questa strada è stata fortemente voluta dalla famiglia perché questo luogo aveva una grande importanza per lui e lo ha per tutta la famiglia. Così ieri è stata scoperta la targa che intitola il " viale degli ulivi " che porta al Ciocco, a Guelfo Marcucci. A scoprire la targa su cui è stata scritta la data di nascita e di morte ed insieme al nome la semplice ma significativa parola " Imprenditore ", è stata la nipote Chiara, la prima che lo ha reso nonno, alla presenza naturalmente di tutti gli altri. Poi, a conclusione della bella mattinata, l'attore Alessandro Bertolucci ha letto una poesia pascoliana densa di significati, "Il Ciocco".

Crans-Montana, si è svegliato dal coma Manfredi Marcucci (e ai genitori ha chiesto subito degli amici)Manfredi Marcucci, sedicenne coinvolto nel incendio di Le Constellation a Crans-Montana, si è risvegliato dal coma.

Crans-Montana, il padre di Manfredi Marcucci: "Mattarella ci ha fatto visita come un nonno con i nipoti"Il padre di Manfredi Marcucci racconta che Mattarella è venuto a trovarli come un nonno con i nipoti.

