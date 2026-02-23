marco carta rivela di essere sempre stato rifiutato dopo la vittoria di sanremo

Marco Carta spiega di aver subito numerosi rifiuti dopo aver vinto a Sanremo, una situazione che ha colpito la sua carriera. La causa principale, secondo lui, risiede nelle scelte delle case discografiche, che non hanno più creduto nel suo talento. Carta racconta di aver tentato diverse strade senza successo e di aver affrontato molte delusioni. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà incontrate anche dopo un grande traguardo.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo Marco Carta ha tentato più volte il ritorno, ma con scarsi successo: “Ricevuto solo no”. Nell’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Marco Carta ha ricordato anche quando, ancor prima di entrare in scena per la proclamazione del vincitore a Sanremo, lui sapeva già che avrebbe vinto. A fargli questo spoiler pare sia stata Arisa: “Io lo sapevo già. Me lo aveva spoilerato Arisa. Lei aveva vinto tra i giovani e si doveva esibire anche nella finalissima. Avevamo la stessa casa discografica e quando arrivò la notizia – di solito si sa qualche minuto prima – lei la sentì e corse da me: “Hai vinto”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

“A Sanremo mi hanno trattato come se avessi la lebbra. Quando Arisa mi ha spoilerato la vittoria pensavo di essermi fumato qualcosa di strano, non era possibile”: così Marco CartaMarco Carta ricorda il suo trattamento a Sanremo, dove si è sentito isolato e giudicato duramente.

Dargen D’Amico: “Dopo l’ultimo Sanremo ho avuto la sensazione di essere stato accantonato. Torno con i dubbi sull’AI”Dargen D’Amico ha dichiarato di sentirsi trascurato dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo.

Marco Carta rivela perché è dalla parte dell’amica accusata di furtoIl 31 maggio scorso, Marco Carta e la sua amica Fabiana Muscas, erano alla Rinascente di Milano. All’uscita dai grandi magazzini, sono state trovate all’interno della borsa della donna alcune ... 105.net

21/02/2009 - E' Marco Carta il vincitore del Festival di Sanremo con il brano La forza mia - #accaddeoggi x.com

Esattamente 17 anni fa Katy Perry calcava il palco di Sanremo esibendosi sulle note di “Hot n Cold” e “Don’t Stop Me Now”. L’edizione - condotta da Paolo Bonolis con Luca Laurenti e Alessia Piovan - venne vinta da “La forza mia” di Marco Carta. - facebook.com facebook