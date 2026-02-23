Marchegiani giustifica Di Gregorio | È in un grande club da poco ci può stare un momento di assestamento Ha un modo di parare che comporta questo 

Marchegiani spiega il periodo difficile di Di Gregorio, sottolineando che il portiere si sta adattando a un club importante da poco. L’ex portiere evidenzia che il suo stile di parata può richiedere tempo per stabilizzarsi, e questa fase può incidere sulle prestazioni. Marchegiani riconosce che il portiere sta vivendo una fase di transizione, ma ritiene che possa superarla con calma. La questione rimane aperta in vista delle prossime partite.

Marchegiani ha parlato di Di Gregorio, giustificando anche il suo momento no alla Juventus. Vediamo che cosa ha detto il commentatore. Luca Marchegiani a Sky Sport ha parlato di Michele Di Gregorio, difendendolo. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere. QUI LE ULTIME SULLA JUVE SUL MOMENTO – «Di Gregorio è un portiere che è arrivato in un grande club da poco. Perciò probabilmente ci può stare che abbia un momento di assestamento. L’anno scorso, prima stagione, ha fatto bene perché tutti lo abbiamo comunque elogiato. Ci può stare che abbia un momento di flessione » LO STILE DI PARATE – «Lui ha un modo di parare che è il suo, rispetto alla maggior parte degli altri portieri para con i piedi molto sulla linea anche su tiri dalla media lunga distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

