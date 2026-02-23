Marche in allarme | incendio e incidente in poche ore

Un incendio a Montegranaro e un incidente a Campiglione hanno coinvolto i Vigili del Fuoco di Fermo nel pomeriggio, causati da un corto circuito e da un tamponamento. Le squadre sono intervenute rapidamente per spegnere le fiamme e soccorrere i feriti, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato le aree interessate. Entrambi gli eventi hanno provocato disagi alla viabilità locale, che si è concentrata sulle strade principali. La situazione resta sotto controllo.

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nelle Marche: incendio a Montegranaro e incidente a Campiglione Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Fermo sono stati impegnati in due distinti interventi nelle Marche. A Montegranaro, un incendio ha colpito un appartamento in via Liguria, mentre a Campiglione un incidente automobilistico ha coinvolto due vetture. Per fortuna, in entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi. L’incendio a Montegranaro è divampato nella soffitta di un appartamento al terzo piano di una palazzina. I proprietari hanno lanciato l’allarme, e i pompieri sono subito accorsi per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Allarme per infortuni, malore e cadute: 5 interventi in poche oreUn aumento di interventi per infortuni, malori e cadute ha coinvolto la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino oggi, domenica 22 febbraio.

