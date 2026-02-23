Maratona di 60 interventi oculistici al Policlinico | la sfida contro
Una maratona di 60 interventi oculistici ha riempito il Policlinico di Bari, rispondendo alle lunghe liste d’attesa. La giornata, domenica 22 febbraio 2026, ha visto i medici operare senza sosta, riuscendo a trattare un numero elevato di pazienti. Il personale sanitario si è concentrato su interventi di routine e emergenze, garantendo assistenza immediata. La struttura ha mobilitato tutte le risorse disponibili per accelerare le procedure chirurgiche.
Una domenica straordinaria al Policlinico di Bari per combattere le liste d’attesa. Oggi, domenica 22 febbraio 2026, il Policlinico di Bari ha vissuto una giornata intensa di attività chirurgica. Tre sale operatorie sono state attivate per una maratona di interventi oculistici, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa aspetta un intervento alla vista. Sono stati programmati 60 interventi, tra cataratta e altre patologie oculari, con particolare attenzione ai pazienti più fragili. L’iniziativa fa parte di un piano sperimentale regionale per recuperare le prestazioni chirurgiche, in risposta alla crescente domanda legata all’invecchiamento della popolazione e all’aumento dell’aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Chirurgia della cataratta anche di domenica al Policlinico: 60 interventi no stop nelle sale di OculisticaUna domenica di interventi chirurgici ha visto 60 operazioni di cataratta al Policlinico, grazie alla decisione di lavorare anche nel fine settimana.
Leggi anche: Al Policlinico di Bari la tecnologia 3d per ricostruire il volto dopo un trauma: "Interventi più rapidi e precisi"
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Merz alla Conferenza di Monaco: L'Europa ha concluso la sua lunga vacanza dalla storia mondiale - Zakharova a Merz: ordine mondiale non è mai esistito.
Verona, maratona di trapianti di fegato: 3 interventi in 4 giorni, i chirurghi hanno operato per 48 ore complessiveLa nuova macchina di perfusione in dotazione all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, che consente di mantenere in vita gli organi da trapiantare per oltre 20 ore, ha portato a un ... corrieredelveneto.corriere.it
Al Careggi maratona di trapianti di rene: 9 interventi in 15 giorni di cui 5 in 36 oreUno dei quali da donatore vivente con approccio chirurgico robotico. Giani: Mi congratulo con tutti i professionisti del nostro sistema sanitario toscano. Gli interventi realizzati in così poco tempo ... quotidianosanita.it
HANNO GRIDATO LE LORO ACCUSE E ORA TACCIONO E NON CHIEDONO SCUSA. CI SIAMO DIFESI CON DIGNITA’ E ORA PARLIAMO Minori Diritti promuove il 27. 28. 29 marzo una maratona web con oltre un centinaio di interventi. Tra le prime adesioni - facebook.com facebook
L’eredità di #UmbertoEco verrà celebrata il 19 febbraio con interventi e contributi accessibili online. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di eventi che sottolinea l'assoluta rilevanza e l'attualità di un gigante della cultura italiana. x.com