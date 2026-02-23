Maratona di 60 interventi oculistici al Policlinico | la sfida contro

Una maratona di 60 interventi oculistici ha riempito il Policlinico di Bari, rispondendo alle lunghe liste d’attesa. La giornata, domenica 22 febbraio 2026, ha visto i medici operare senza sosta, riuscendo a trattare un numero elevato di pazienti. Il personale sanitario si è concentrato su interventi di routine e emergenze, garantendo assistenza immediata. La struttura ha mobilitato tutte le risorse disponibili per accelerare le procedure chirurgiche.