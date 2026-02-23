mannion flaccadori e tonut subito in raduno con la nazionale grant lascia per infortunio

Mannion, Flaccadori e Tonut si sono presentati in raduno con la Nazionale, dopo aver partecipato alla Final Eight di Coppa Italia vinta dall’Olimpia Milano. La squadra si prepara ora per due partite cruciali nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Grant ha dovuto rinunciare per infortunio, lasciando spazio ad altri giocatori. La squadra si concentra ora sulle prossime sfide, che si terranno tra poche settimane.

Dopo la quattro giorni dedicata alla Final Eight di Coppa Italia, che ha visto il trionfo dell’Olimpia Milano, la pallacanestro italiana vira la sua attenzione sulla Nazionale, che sarà chiamata ad un delicatissimo doppio impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra di Luca Banchi, infatti, giocherà due sfide importantissime contro la Gran Bretagna: la prima in programma venerdì sera a Newcastle e poi successivamente lunedì a Livorno. Sarà un ritorno per la Nazionale a Livorno, visto che la città toscana aveva ospitato tre anni la gara casalinga contro l’Ucraina sempre valevole per le qualificazioni alla rassegna iridata di quell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

