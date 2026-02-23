Mangia al ristorante e sparisce punita per un anno L’inseguimento e la balla al titolare | cosa rischia se la beccano in un locale a Pavia

Una donna di 40 anni, che ha lasciato un pasto di 70 euro senza pagare, ha ricevuto un divieto di frequentare i ristoranti per un anno. La causa risale a un episodio dello scorso 18 dicembre, quando ha mangiato in un locale di Pavia e poi è sparita senza saldare il conto. Gli agenti l’hanno individuata e le hanno consegnato il provvedimento. La donna rischia di essere fermata se tenta di entrare in un altro ristorante della zona.

Un «Daspo Willy gastronomico»: è il provvedimento notificato dagli agenti del commissariato di Vigevano a una donna di 40 anni che lo scorso 18 dicembre, la settimana prima di Natale, ha consumato un pasto completo in un noto ristorante della città senza saldare il conto di 70 euro. Raggiunta dal marito della titolare che l’aveva inseguita a piedi, la donna si era giustificata dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e promettendo di tornare entro sera a pagare. Non si è più presentata. I proprietari si sono quindi rivolti alla polizia, che ha identificato la 40enne anche grazie alle telecamere interne del locale, denunciandola per insolvenza fraudolenta. 🔗 Leggi su Open.online

Scappano senza pagare la cena al ristorante e picchiano il titolare del locale che li insegue: denunciatiUna coppia è stata denunciata dalla polizia di Brescia per aver lasciato il ristorante senza pagare la cena e aver aggredito il titolare che li aveva inseguiti.

Vigevano, mangia al ristorante e se ne va senza pagare: incastrata dalle telecamereA Vigevano, una donna è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre consumava un pasto in un ristorante del centro storico senza pagare.

