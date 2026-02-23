Mancio sfida Sanremo con reggae e anni ’90 | la poesia in musica

Mancio, artista lucano noto per il suo stile reggae e influenze anni ’90, porta la sua musica al PalaFiori di Sanremo. La causa è la partecipazione al contest nazionale Sanremo Jukebox, che si terrà sabato 28 febbraio 2026. Il suo obiettivo è catturare l’attenzione del pubblico con testi poetici e melodie coinvolgenti. La serata promette di essere una sfida musicale tra generi e stili diversi, attirando appassionati da tutta la regione.

Mancio, il reggae lucano che sfida Sanremo Jukebox con Musica e poesia. Sabato 28 febbraio 2026, il PalaFiori di Sanremo ospiterà una delle sfide più interessanti del contest nazionale Sanremo Jukebox. Tra gli artisti in gara, spicca Vito Mancini, in arte Mancio, un cantante reggae originario della Basilicata. Con il brano Musica e poesia, Mancio porterà sul palco un mix di sonorità anni ’90 e messaggi positivi, frutto di un lavoro corale che ha la collaborazione di professionisti del settore. Il brano, scritto da Mancio, è stato realizzato con il contributo del maestro tenore Gianni Mazzone e dell’arrangiatore Franco Riscetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

