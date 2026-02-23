Mancata lucidità | non ho chiesto io di non giocare

Durante il confronto di Coppa Italia tra l’Umana Reyer e Tortona, la causa principale della sconfitta risiede nella scarsa lucidità nel finale. Dopo un inizio energico, la squadra ha commesso troppi errori, perdendo fiducia e precisione. La mancanza di concentrazione ha permesso agli avversari di capitalizzare le occasioni decisive. Nessuna richiesta di non giocare è stata fatta, ma la situazione ha evidenziato le difficoltà nel mantenere la concentrazione nelle fasi cruciali.

Nel confronto di Coppa Italia tra l’umana reyer e tortona emerge un avvio pimpante seguito da una chiusura meno lucida, che ha deciso l’esito al primo turno. L’andamento della partita racconta di una prestazione iniziale di alto livello, rispondendo a un ritmo elevato, ma di una progressiva perdita di intensità nelle fasi decisive che ha facilitato la rimonta avversaria. i dettagli dell’incontro sottolineano come lo stato di forma, seppur importante, non possa garantire esiti certi in un torneo ad eliminazione secca. Il primo tempo ha mostrato un buon livello di intensità e controllo del gioco, accompagnato da una prestazione offensiva stabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Olimpiadi, Jole Galli: "Ho dato tutto, è mancata un pò di lucidità"Jole Galli si è avvicinata alla Big Final delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ha perso un’occasione importante contro due delle atlete più esperte.

«Ho chiesto ad Alcaraz come giocare contro Sinner, mi ha risposto “prega e basta”»Jordan Smith, sconosciuto maestro di Sydney, ha sorpreso tutti vincendo il One Point Slam e un premio di un milione di dollari australiani, battendo Sinner.

Monza, Bianco: Il punto va benissimo, ma a noi è mancata luciditàAl termine di Südtirol-Monza, gara terminata in pareggio a reti inviolate allo stadio Druso, è intervenuto in conferenza stampa post match. tuttomercatoweb.com

Larissa Iapichino, finale mancata nel salto in lungo: «Sono sotto choc, non ho emozioni. Mi sembra un incubo»Una gara negativa per Larissa Iapichino, che a sorpresa non è riuscita a qualificarsi per la finale del salto in lungo. Ha passato gran parte della gara al 12esimo posto, facendosi poi superare ... ilmessaggero.it

F8 | Reyer, Tessitori: "Contro Derthona mancata lucidità nel finale" #LBASerieA | #pianetabasket x.com

Sabato la nostra serie B2 perde 3-2 a Livorno. Una gara combattuta, ma non abbiamo espresso il nostro miglior gioco. Ci è mancata lucidità nei momenti decisivi. Si torna a casa con un punto, consapevoli che possiamo fare di più. Lavoro, umiltà e testa alta - facebook.com facebook