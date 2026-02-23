Malware Keenadu | cos' è e perché è tanto pericoloso

Keenadu, un malware altamente dannoso, ha causato preoccupazione tra gli esperti di sicurezza informatica. La sua diffusione è stata rilevata in diversi Paesi, tra cui Italia, Russia, Giappone, Germania, Brasile e Paesi Bassi, evidenziando la sua capacità di attaccare sistemi globali. Gli analisti hanno scoperto che Keenadu sfrutta vulnerabilità specifiche per infettare dispositivi e rubare dati sensibili. Questo nuovo attacco mette in allerta aziende e utenti di tutto il mondo.

Un nuovo e pericoloso malware è stato rilevato di recente da Kaspersky. Denominato Keenadu, è stato osservato in Russia, Giappone, Germania, Brasile e Paesi Bassi, ma anche altri Paesi risultano coinvolti, tra cui l'Italia. Alcune versioni di Keenadu sono state integrate nel firmware di diversi modelli di tablet Android durante una delle fasi della supply chain. In questa variante, Keenadu si presenta come una backdoor completamente funzionante, in grado di fornire agli aggressori il controllo illimitato sul dispositivo della vittima.