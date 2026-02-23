Maltempo | Conte in Calabria ' chi ha subito danni ha bisogno di sentire Stato vicino'

Il maltempo ha causato danni rilevanti in Calabria, spingendo un politico a sottolineare l’importanza di un supporto costante da parte dello Stato. Dopo i momenti di emergenza, molte famiglie, imprenditori e agricoltori si sentono lasciati soli e cercano rassicurazioni concrete. La sua visita mira a rassicurare chi ha subito perdite, evidenziando che il sostegno deve continuare anche una volta passato il clamore mediatico. La richiesta è di un’attenzione duratura per chi ha bisogno.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Lo dico anche per esperienza da ex presidente del Consiglio: quando si spengono i riflettori, quello è il momento più importante, per tenere l'attenzione sempre vigile, per fare in modo che dopo il clamore mediatico, dopo le risposte dell'emergenza, non ci sia disattenzione non ci sia abbandono, senso di abbandono, perché questo è il momento più difficile per le famiglie, per gli imprenditori, per gli agricoltori che hanno subito i danni e che poi si sentono abbandonati e hanno bisogno di una risposta continua, costante, di sentire lo Stato vicino". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un punto stampa in Calabria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il maltempo continua a causare danni in Calabria: è stato richiesto lo stato di emergenzaIl maltempo ha provocato ingenti danni in Calabria, portando le autorità a chiedere lo stato di emergenza.

