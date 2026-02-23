malore in chiesa a signa durante la messa sandra salvata in extremis da un medico e da un poliziotto

Una donna ha accusato un malore durante la messa a Signa e ha rischiato di perdere la vita. La causa è stata un'aritmia improvvisa che ha colpito la suo cuore. Un medico presente in chiesa e un poliziotto hanno tempestivamente usato il defibrillatore, riuscendo a rianimarla. La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale in condizioni stabili. La scena si è svolta davanti a numerosi fedeli che hanno assistito alla rianimazione.

È stata salvata grazie al tempestivo intervento di un poliziotto e di un medico una donna che aveva perso i sensi durante la messa nella parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Lorenzo a Signa (Firenze). L'episodio, avvenuto sabato 7 febbraio, ha visto la donna soccorsa con successo grazie anche all'utilizzo di un defibrillatore, recuperato dal Sovrintendente Paolo Palli della Polizia di Stato. La donna, Sandra, è stata poi trasportata in ospedale e, dopo alcuni giorni, dimessa in buone condizioni. Il malore durante la funzione religiosa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'incidente si è verificato durante la celebrazione della messa presso la parrocchia dei S.

Signa: ha un malore in chiesa, salvata da poliziotto che usa defibrillatoreUna donna ha avuto un malore improvviso durante la messa nella chiesa di Signa, causando panico tra i presenti.

La signora Sandra accusa malore in chiesa, soccorsa da poliziotto fuori servizioSandra si sente male durante la messa nella chiesa di Signa, probabilmente a causa di una crisi improvvisa.

