Malinconico | l’avvocato naif debutta a teatro

L’avvocato naif ha deciso di salire sul palcoscenico per il suo debutto teatrale, spinto dalla passione per il jazz e dalla voglia di mettersi in gioco. La causa di questa scelta risiede nella volontà di esplorare nuovi modi di esprimersi, lontano dalla routine legale. Con un sorriso timido e una chitarra in mano, ha affrontato il pubblico in una serata di musica e improvvisazione. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno apprezzato la sua autenticità.

“Ecco come sono fatto, io. Un vero jazzista della complicazione. Datemi una situazione già compromessa, e vedete che assoli che faccio”. Questa massima, o minima, dipende dai punti di vista, rispecchia meravigliosamente la filosofia del suo autore, Vincenzo Malinconico, avvocato dalla carriera e dalla vita sentimentale sgangherate che lo rendono amabile e rassicurante. Malinconico è un progetto che nasce dai libri di Diego de Silva. Libri di successo di un avvocato di insuccesso, diventato serie tv per Rai Uno e adesso, anche spettacolo teatrale. Fedele al personaggio, anche qui il protagonista sarà Massimiliano Gallo, che vestirà anche i panni di regista. 🔗 Leggi su Panorama.it

A Latina un convegno dedicato alla figura di Alfonso Malinconico: magistrato, artista, intellettualeLATINA – Si terrà il prossimo 21 febbraio alle 17.30 al Ritrovo di Borgo Carso il convegno dedicato alla figura di Alfonso Malinconico: magistrato, artista, intellettuale, promosso dall’Associazion ... radioluna.it

