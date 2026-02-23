Malaria a Venezia | 12enne infetta dopo viaggio in Africa

Una bambina di 12 anni si ammalata di malaria dopo un viaggio in Africa, a causa della presenza del parassita nel suo organismo. La ragazza è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno avviato le cure necessarie. La notizia preoccupa perché il caso si verifica in una città dove questa malattia non era comune da anni. Le autorità sanitarie stanno analizzando i rischi e valutando eventuali misure preventive.

Malaria a Venezia: quali misure per il futuro?. Il sole di sabato pomeriggio a Venezia è stato offuscato da una notizia preoccupante: una bambina di 12 anni, appena rientrata da un viaggio in Africa, è stata ricoverata d’urgenza con una diagnosi di malaria. La piccola, residente a Chioggia, è stata trasferita dall’ospedale della Navicella a quello di Padova per cure specialistiche. La famiglia, ignara del pericolo, aveva trascorso del tempo in Africa, un continente dove la malaria è ancora una minaccia costante. La febbre alta della bambina ha allarmato i genitori, che l’hanno subito portata in ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

