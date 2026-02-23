Maignan Juventus | contatto col portiere del Milan tra novembre e dicembre Il retroscena sul colpo sfumato

La Juventus ha tentato di acquistare Maignan tra novembre e dicembre, motivata dalla necessità di rinforzare il reparto portieri. La trattativa si è interrotta quando il Milan ha deciso di non cedere il suo numero uno, nonostante i colloqui tra le parti. La società bianconera ha fatto un’offerta concreta, ma il club rossonero ha preferito mantenere il giocatore. La vicenda rimane aperta e senza sviluppi ufficiali.

Maignan Juventus, la dirigenza bianconera ha provato a strappare il forte portiere ai rossoneri ma la trattativa si è chiusa con un netto rifiuto. Il calciomercato della Juventus non dorme mai e le continue indiscrezioni sulle mosse passate della gloriosa società continuano a emergere incessantemente. La Vecchia Signora è costantemente alla ricerca di nuovi profili internazionali per innalzare il livello qualitativo della rosa a disposizione di mister Spalletti. Negli ultimi mesi, le massime attenzioni del club si erano concentrate anche sul delicato ruolo dell'estremo difensore, sondando piste di primissima fascia per blindare la porta.