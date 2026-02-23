Mai più casi simili Nasce la Fondazione in onore di Domenico | GUARDA

Domenico ha perso la vita a causa di un errore che ha colpito la sua famiglia, spinta a creare una fondazione per evitare che altri bambini subiscano lo stesso destino. La sua storia ha spinto amici e volontari a impegnarsi in iniziative concrete per migliorare le condizioni di sicurezza nei servizi di assistenza. La fondazione si propone di sensibilizzare e promuovere interventi pratici, mantenendo vivo il ricordo di Domenico. Ora, si lavora per evitare che simili tragedie si ripetano.

"È arrivato il momento di fare giustizia e voglio la verità. Mio figlio non sarà dimenticato perché non dovrà succedere a nessun altro bambino ciò che è accaduto a lui. Confido nelle autorità, che sapranno scoprire la verità". Sono le parole di Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, che questa mattina si è recata presso uno studio notarile a Napoli per costituire una fondazione intitolata al figlio. Ad accompagnarla l'avvocato, Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nasce una fondazione intitolata a Domenico, un comitato per la raccolta fondiDomenico ha ispirato la creazione di un nuovo comitato per la raccolta fondi, voluto dalla madre Patrizia Mercolini e dall’avvocato Francesco Petruzzi.

