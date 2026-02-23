Mafia | il destino di Belfiore il boss che sfidò la giustizia per 30
La morte di Belfiore, boss della mafia, avviene dopo trent’anni di resistenza alle forze dell'ordine, causata da una serie di operazioni di polizia. Le sue azioni criminali hanno coinvolto rapine e intimidazioni, portandolo a vivere sotto costante sorveglianza. Il 26 giugno 1983, a Torino, si verificò un omicidio che segnò il suo destino. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli investigatori.
La vita criminale di Belfiore: dal carcere agli arresti domiciliari. Il 26 giugno 1983, a Torino, un omicidio scosse. Bruno Caccia, giornalista impegnato in inchieste scomode sulla criminalità organizzata, fu ucciso con cinque colpi di pistola. Tra i banchi dell’aula di tribunale, un nome emerse come mandante: Domenico Belfiore. Nato a Gioiosa Jonica nel 1951, Belfiore era considerato uno dei punti di riferimento della ‘ndrangheta al Nord. La sua condanna all’ergastolo arrivò dopo un processo lungo e complesso, durante il quale si dichiarò sempre innocente. Per oltre trent’anni, Belfiore rimase dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Morte di Belfiore: addio al boss che uccise il procuratore CacciaDomenico Belfiore, storico boss della 'ndrangheta piemontese, è morto ieri all’età di 74 anni.
L'avvocato che sfidò la mafia e venne ucciso dai fratelli Vitale: 29 anni fa l'omicidio di Giuseppe La FrancaIl 4 gennaio 1997, Giuseppe La Franca, avvocato, imprenditore e dirigente pensionato del Banco di Sicilia, fu assassinato a 70 anni dai fratelli Vitale, mafiosi di Partinico.
Il 22 febbraio 1981, a Palmi, scompariva nel nulla Rossella Casini. Aveva 24 anni, studiava psicologia a Firenze e credeva che l’amore potesse cambiare il destino. Nata a Firenze il 29 maggio 1956, cresciuta in una famiglia operaia, Rossella si era inna - facebook.com facebook