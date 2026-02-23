Macerata aggredisce la madre durante il compleanno e si getta in mare | trovato morto 20enne

Riccardo Merkuri, 20 anni, si è gettato in mare dopo aver aggredito la madre durante il suo compleanno, provocando la sua scomparsa. La famiglia aveva segnalato la sua assenza e le autorità avevano avviato le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del corpo nelle acque di Civitanova Marche. La sua scomparsa ha lasciato sconvolta la comunità di Pollenza, dove viveva con la famiglia. La vicenda resta senza spiegazioni ufficiali.

Una tragedia familiare ha sconvolto il comune di Pollenza, in provincia di Macerata. Dopo interminabili ore di ricerca, il corpo di Riccardo Merkuri, di 20 anni compiuti proprio due giorni prima, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Civitanova Marche (Mc). La comunicazione è arrivata intorno alle 12 di oggi, direttamente dai Vigili del fuoco del distretto di Macerata. Tutto è iniziato la sera di venerdì 20 febbraio, quando in casa il ragazzo stava festeggiando il suo compleanno insieme alla madre, Albana Kastriot, una 53enne di origini albanesi conosciuta in zona per essere la titolare di un centro estetico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

