Macerata | 120 famiglie a rischio per ritardo su bonus da 500 euro

Un lento aggiornamento delle pratiche da parte del Comune di Macerata ha lasciato 120 famiglie senza il bonus di 500 euro. La causa risiede in un ritardo nelle comunicazioni ufficiali, che ha bloccato le erogazioni e creato preoccupazione tra le famiglie in attesa. Alcuni residenti si trovano a dover fare fronte a spese impreviste, mentre le richieste restano ferme. La situazione rimane ancora irrisolta e richiede interventi immediati.

Un ritardo che costa caro. Un banale ritardo nelle comunicazioni del Comune di Macerata sta mettendo a rischio il bonus di 500 euro per 120 famiglie. Il termine per attivare la carta Dedicata a Te era fissato al 16 dicembre, ma le lettere con le istruzioni sono arrivate solo a gennaio. Questo disguido burocratico potrebbe privare nuclei familiari con Isee sotto i 15mila euro e almeno tre componenti di un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. La carta Dedicata a Te, erogata attraverso carte prepagate di Poste Italiane, poteva essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari, abbonamenti ai trasporti pubblici o carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ISEE 2026: Rivoluzione per le Famiglie con il Bonus da 2.500 Euro dal Secondo FiglioL’anno 2026 introduce importanti novità nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Caro energia: 315 milioni stanziati, bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette.Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l’impatto delle tariffe più alte.

