Ma si dice Sanremo o San Remo? La verità linguistica a non solo svelata una volta per tutte

Il dibattito sulla grafia di Sanremo nasce dall’uso diffuso e dalla confusione tra il nome della città e i riferimenti storici. La causa principale risiede nelle varianti linguistiche e nella tradizione, che spesso portano a scrivere “San Remo” separato. Tuttavia, il nome ufficiale e corretto resta “Sanremo” come una sola parola. La questione si ripropone ogni volta che si scrive o si pronuncia il nome della città ligure.

Anche se in un celebre sketch del trio Solenghi-Marchesini-Lopez comparve un santo con un remo, non esiste alcun San Remo (al massimo un San Remigio e un San René). Il festival musicale più amato e seguito d’Italia è solo quello di Sanremo, la cittadina della Riviera Ligure dove dal 1951 fa parlare di sé. E allora perché da anni sui social e, a volte, anche negli articoli compare il famigerato San Remo, a volte scritto come S. Remo? La questione non è banale e merita una spiegazione dettagliata. In realtà la città ha avuto effettivamente due grafie nel toponimo, anche se l’amministrazione, negli anni, ha sempre preferito quella unita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Clara e il perché si chiama Sanremo

