L’uragano Presta si abbatte su tutti da Amadeus a De Filippi e di Sonia Bruganelli dice | Aveva sete di potere

Lucio Presta ha causato grande fermento nel mondo dello spettacolo, portando alla luce tensioni tra vari protagonisti. La sua influenza si è fatta sentire attraverso decisioni che hanno coinvolto personaggi come Amadeus e De Filippi, generando discussioni accese. Di Sonia Bruganelli ha commentato che Presta cercava costantemente più potere, spingendo alcuni a mettere in discussione le sue motivazioni. La situazione si è fatta più complessa con l’intervento di diversi attori del settore.

Nel mondo della televisione italiana, pochi nomi evocano potere e strategia come quello di Lucio Presta. Il celebre manager dei vip ha recentemente deciso di rompere il silenzio, affidando alle pagine del suo libro L’uragano (edito da Piemme) e a una densa intervista al Corriere della Sera una serie di riflessioni taglienti. Tra alleanze storiche ormai polverizzate e accuse dirette, il ritratto che emerge è quello di un uomo che non teme il conflitto, preferendo l’incendio alla diplomazia. Uno dei capitoli più amari riguarda la fine del sodalizio con Paolo Bonolis. Presta parla di un legame profondo, un’amicizia fraterna che ha attraversato i periodi più bui di entrambi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

L'ex assistente di Bonolis rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: "Tutti sapevano. Sottoscrivo le parole di Lucio Presta"L'ex assistente di Bonolis ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio, svelando che tutti conoscevano i retroscena su Sonia Bruganelli.

