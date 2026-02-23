Lugo 101 candeline sulla torta del voltanese Sergio Pelloni

Sergio Pelloni, residente a Lugo, ha raggiunto i 101 anni di età, una pietra miliare celebrata sabato 21 febbraio con una festa in famiglia. La causa di questa lunga vita è stata attribuita alla sua costante attenzione allo stile di vita e all’alimentazione equilibrata. La figlia Fulvia, insieme ai nipoti e pronipoti, ha organizzato una cerimonia semplice ma affettuosa per rendere omaggio a questa importante tappa. La famiglia ha condiviso momenti di gioia e ricordi durante la giornata.

Sabato 21 febbraio il voltanese Sergio Pelloni ha compiuto 101 anni ed è stato festeggiato dalla figlia Fulvia, dai nipoti e dagli amati pronipoti. Nel pomeriggio di venerdì 20, la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha fatto visita al signor Pelloni, portandogli in dono una pergamena a ricordo dell’importante traguardo, insieme agli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità lughese. Sergio Pelloni è nato il 21 febbraio del 1925 nel comune di Alfonsine e ha sempre vissuto a Voltana, lavorando come operatore su trattori e mietitrebbia, come aiuto cantiniere e come potatore di piante, un lavoro che gli ha dato grande soddisfazione e che ha saputo insegnare a tanti ragazzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Aldo Bezzi spegne 101 candeline: festa alla residenza per anzianiIl 8 gennaio, Aldo Bezzi ha festeggiato 101 anni presso la Residenza per anziani

Una vita tra famiglia e ricordi: Norina Maccolini spegne 101 candelineNorina Maccolini ha spento 101 candeline alla Rsa San Rocco di Fusignano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

“Ci contavo”. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è complimentato con Federica Brignone, vincitrice della medaglia d’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Capo dello Stato è sceso sulla pista per abbracciare l’at - facebook.com facebook