L’Ue adotta formalmente la lista dei Paesi sicuri | Seguito il modello Italia

L’Unione europea ha adottato ufficialmente la lista dei Paesi considerati sicuri, seguendo il modello italiano, per facilitare le decisioni di respingimento delle domande di asilo. La revisione introdotta consente agli Stati membri di applicare con maggiore facilità questa lista, riducendo i ricorsi e accelerando le procedure. La decisione mira a semplificare i processi e a rafforzare il coordinamento tra i Paesi dell’UE. La lista entrerà in vigore nelle prossime settimane.

La lista dei Paesi di origine sicuri dell'Unione europea è stata adottata formalmente dal Consiglio dell'Ue, inserendo contestualmente una revisione concettuale che "offrirà agli Stati membri maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili". Si legge così nel comunicato successivo all'adozione, nel quale si evidenzia che le norme mirano ad armonizzare ulteriormente e a rendere più efficiente il quadro dell'Ue in materia di migrazione e asilo. "L'elenco Ue di paesi di origine sicuri aiuterà gli Stati membri a trattare in modo più efficiente le domande di protezione internazionale presentate dai cittadini di tali Paesi", si legge nella nota. Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti ha scritto ieri su X: «regole più chiare e strumenti comuni per gestire meglio l'immigrazione, come chiedeva il Governo Meloni.