Lucio Presta nel libro L’uragano i retroscena di Sanremo da Amadeus e Bonolis a Maria De Filippi e Belen

Un memoir che è anche una mappa del potere televisivo italiano. In L’uragano, Lucio Presta ripercorre incontri, rotture, amicizie e scontri con alcune delle figure più influenti dello spettacolo e della politica. Da Amadeus a Paolo Bonolis, da Maria De Filippi a Matteo Renzi, passando per Adriano Celentano, Simona Ventura e Roberto Benigni. Amadeus: Sanremo, le pressioni e la moglie Giovanna Il rapporto tra Lucio Presta e Amadeus nasce molti anni prima del Festival e si fonda, come scrive, sulla “massima lealtà e schiettezza” oltre che su “un affetto profondo”. Parla anche del rapporto con Mediaset tra pressioni, trattative, valutazioni economiche e strategiche: Sanremo diventa il perno attorno a cui ruotano le scelte, tra permanenza in Rai e alternative sul tavolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Lucio Presta: “Amadeus? Sua moglie contro di me, ha fallito”. Gelo su Maria De FilippiLucio Presta ha criticato pubblicamente Amadeus, accusando sua moglie di aver tentato di sabotare la sua carriera.

Lucio Presta attacca Maria De Filippi: le accuse choc e i retroscena tv che infiammano il gossipLucio Presta ha accusato Maria De Filippi di aver ostacolato alcune sue proposte televisive, scatenando un acceso confronto.

Argomenti discussi: Il libro di Lucio Presta, ex agente di Bonolis: Bruganelli disse a Paolo che l'aveva tradito con me per screditarmi. Colpa sua se ci siamo allontanati; L'agente Lucio Presta contro Giovanna Civitillo: Le ho fatto guadagnare soldi mai visti, ma lavora contro di me; Lucio Presta: Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata; Non voglio domande dai giornalisti. Bloccala: cosa succede quando si prova a fare una domanda a Lucio Presta.

Ho ricordato a Maria De Filippi che nel salotto buono della tv non ero entrato grazie a lei, da quel momento non voleva nei suoi programmi gli artisti che lavoravano con me ...Il manager si sfoga sul Corriere: parla di Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e della fine di rapporti professionali ... ilfattoquotidiano.it

Lucio Presta svela la rottura con Maria De Filippi: il caso Marco Carta e il retroscena su Lorella CuccariniNel libro L’uragano Lucio Presta ripercorre il rapporto con Maria De Filippi, dal Festival di Sanremo 2009 ad Amici 2012 fino alle presunte esclusioni dei suoi artisti dai programmi Mediaset. gay.it

Questa intervista a Lucio Presta è molto interessante. Pezzi del genere sono il motivo per cui continuo a essere abbonato al @Corriere, anche se la loro linea editoriale mi fa arrabbiare un giorno sì e l'altro no x.com

L'affondo su Sonia Bruganelli e pesantissimo. Lucio Presta non risparmia neanche Maria De Filippi. Cosa ha svelato sul loro rapporto - facebook.com facebook