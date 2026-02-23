Lucio Presta attacca | Maria De Filippi non voleva nei suoi programmi gli artisti che lavoravano con me

Lucio Presta rivela che Maria De Filippi ha evitato di inserire artisti con cui aveva collaborato, a causa di tensioni passate. La sua dichiarazione deriva dalla pubblicazione di un libro in cui svela dettagli nascosti sulla televisione italiana. Presta ha scelto di parlare apertamente, rompendo il silenzio su questioni mai affrontate pubblicamente prima. La sua testimonianza apre uno squarcio sui rapporti complicati tra i protagonisti dello spettacolo.

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Dal libro L’Uragano alle accuse su Bonolis, Amadeus e Belén: il manager rompe il silenzio e racconta i retroscena della tv “Non c’è una bugia né un fatto edulcorato. Solo verità”. Così Lucio Presta presenta il suo libro L’Uragano (Piemme), al centro di un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

“Ho ricordato a Maria De Filippi che nel salotto buono della tv non ero entrato grazie a lei, da quel momento non voleva nei suoi programmi gli artisti che lavoravano con me”: parla Lucio PrestaLucio Presta ha spiegato che la sua presenza in televisione è stata motivata da un proprio successo, non da un invito di Maria De Filippi.

Lucio Presta e il rapporto con Maria De Filippi: “Dice ai miei artisti che non li invita perché lavorano con me”Lucio Presta ha raccontato che il suo rapporto con Maria De Filippi si è raffreddato dopo aver lavorato insieme ad Amici nel 2012, a causa di alcune decisioni di quest’ultima.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Lucio Presta senza filtri su Maria De Filippi: La mia schiettezza non le è piaciuta, e svela la verità su Cuccarini ad Amici; Lucio Presta, ex agente di Bonolis, all'attacco: Sonia è l’aguzzino di Paolo. L’ha tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo; Lucio Presta contro Maria De Filippi: Sono stato schietto e non le è piaciuto. Poi rivela cos'è successo con Lorella Cuccarini; Sonia Bruganelli e il ‘caso’ Lucio Presta, anche Marco Salvati torna all’attacco dell’ex moglie di Bonolis: Tutto vero.

Lucio Presta attacca De Filippi: Irriconoscente. Sono stato schietto e non le è piaciutoNel suo libro, Lucio Presta racconta tensioni e rotture con famosi volti TV, svelando retroscena della sua carriera da manager dei vip. serial.everyeye.it

Lucio Presta: Amadeus? Sua moglie contro di me, ha fallito. Gelo su Maria De FilippiNel complesso e spesso imperscrutabile scacchiere della televisione italiana, sono poche le figure che sanno muovere le pedine con la precisione di Lucio Presta. Il manager dei divi, descritto da ... dilei.it

«Per mesi non è uscita di casa, ha perso sedici chili. E da allora la sua carriera è completamente cambiata». Queste le parole di Lucio Presta, che ha raccontato al Corriere della Sera uno dei momenti più complicati vissuti insieme a Paola Perego. Dopo la chi - facebook.com facebook

Questa intervista a Lucio Presta è molto interessante. Pezzi del genere sono il motivo per cui continuo a essere abbonato al @Corriere, anche se la loro linea editoriale mi fa arrabbiare un giorno sì e l'altro no x.com