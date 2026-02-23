Lucio Presta | Amadeus è andato a sbattere Paolo Bonolis mi manca Maria De Filippi? Irriconoscente

Lucio Presta ha commentato un incidente di Amadeus, attribuendone la causa a un errore del conduttore. Durante un’intervista, Presta ha anche espresso nostalgia per Paolo Bonolis, sottolineando quanto gli manchi il suo supporto. Ha poi criticato Maria De Filippi, definendola irriconoscente. Le sue parole arrivano in un momento di riflessione sulla sua carriera e sui rapporti con alcuni protagonisti dello spettacolo. La discussione continua a far parlare di sé.

Lucio Presta, potente manager dello spettacolo, si racconta al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo libro L’uragano parlando di alcuni suoi ex assistiti come Paolo Bonolis, Amadeus e non solo. Tra i suoi artisti meno capricciosi c’è Roberto Benigni: “Credo che non conosca proprio il significato della parola capriccio. È un professionista straordinario, prepara le cose con una maniacalità incredibile e non a caso quando va in onda assistiamo a qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che si vede in tv”. La più capricciosa, invece, è “Heather Parisi. Aveva la fissa di voler tornare a dormire a casa, ovunque fossimo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Lucio Presta, nel libro "L’uragano" i retroscena di Sanremo da Amadeus e Bonolis a Maria De Filippi e Belen

Lucio Presta: “Sonia Bruganelli ha provato a ‘uccidermi’, Maria De Filippi è stata irriconoscente”Lucio Presta rivela di aver subito accuse pesanti da Sonia Bruganelli e di sentirsi tradito da Maria De Filippi, che ha definito irriconoscente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L'agente Lucio Presta contro Giovanna Civitillo: Le ho fatto guadagnare soldi mai visti, ma lavora contro di me; Lucio Presta, la sua verità sulla rottura con Amandeus: Giovanna Civitillo lavora contro di me; Lucio Presta: Bonolis mi manca. Amadeus? Grandi cose insieme a Sanremo, sapevo che sarebbe andato a sbattere; Lucio Presta contro tutti: De Martino? Non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupidità.

Mogli assetate di potere: il tradimento di Bonolis e Amadeus: i retroscena di Lucio Presta. Trema la TvLucio Presta svela i segreti della TV nel suo nuovo libro L'Uragano. Dalla rottura dolorosa con Paolo Bonolis e Amadeus, ai capricci folli dei VIP. piudonna.it

Lucio Presta: «Sonia Bruganelli nutre una smisurata sete di potere. Bonolis mi manca. Amadeus ha fallito, non è Fazio. Maria De Filippi irriconoscente»Intervista a Lucio Presta, manager di tanti personaggi della tv e autore di «L’uragano» (edito da Piemme). «Sogno di organizzare un ultimo Sanremo. Belen? Pensa più all'amore che al lavoro. La Rai e C ... corriere.it

"Sonia Bruganelli ha provato ad 'uccidermi', De Filippi irriconoscente" Le dichiarazioni choc del manager Lucio Presta >> - facebook.com facebook

Questa intervista a Lucio Presta è molto interessante. Pezzi del genere sono il motivo per cui continuo a essere abbonato al @Corriere, anche se la loro linea editoriale mi fa arrabbiare un giorno sì e l'altro no x.com