Luciano Buonfiglio spiega i segreti del successo dell’Italia a Milano Cortina | Abbiamo messo l’atleta al centro

Luciano Buonfiglio attribuisce il successo dell’Italia a una strategia mirata: “Abbiamo concentrato le risorse sugli atleti.” Dopo il risultato deludente a Vancouver nel 2010, il team ha cambiato approccio, investendo maggiormente nella preparazione e nel supporto. Questo ha portato a un aumento costante delle medaglie e a una ripresa significativa delle performance italiane. La direzione è chiara: valorizzare gli atleti per ottenere risultati concreti.

Partendo dal punto più basso toccato agli Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010, fino al record di medaglie conquistate nel percorso che porta a Milano Cortina 2026. È una parabola di rinascita quella dello sport invernale italiano, che il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha spiegato nel dettaglio intervenendo a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 (dichiarazioni riportate dall’ANSA). Alla domanda su come sia stato possibile invertire una tendenza che sembrava ormai strutturale dopo Vancouver, Buonfiglio ha indicato con chiarezza il cambio di paradigma alla base dei risultati: “ Sta venendo fuori il metodo di lavoro: non abbiamo lasciato nulla al caso e abbiamo messo al centro l’atleta con le sue esigenze, evidenziando le caratteristiche sulle quali lavorare “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: “La cultura sportiva italiana sta prendendo piede”Luciano Buonfiglio si mostra molto soddisfatto dopo aver visto la crescita della cultura sportiva italiana, causata dall’entusiasmo crescente per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, Mattarella: "L'Italia sarà al centro dell'attenzione del mondo" – Il videoIl presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia assumerà a livello internazionale.

Argomenti discussi: L'apertura di Buonfiglio, presidente Coni : I Giochi del 2030 all’Oval di Torino? Valutiamo; Il Coni risponde all’appello di Giovannini: La pista del ghiaccio di Milano non si smonta; Casa Italia un modo per aprirsi al pubblico. Ora nuove strutture; Il commissario del Coni Giubilei: Un piano in tre anni per mettere lo sport al centro dello sviluppo dell'Umbria.

