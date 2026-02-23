Luci e poltrone nuove al via la raccolta fondi | il Cinema Astra lancia il progetto Più comodi di così

Il Cinema Astra ha avviato una nuova raccolta fondi per sostituire le poltrone danneggiate, determinata dalla necessità di migliorare l’esperienza degli spettatori. La campagna si concentra sull’acquisto di sedili più confortevoli e durevoli, coinvolgendo i frequentatori abituali del teatro. La scelta di rinnovare la sala risponde anche all’obiettivo di attrarre un pubblico più giovane. La campagna si concluderà tra alcune settimane, con l’obiettivo di rendere il cinema più accogliente.

Di solito si dice “non c’è due senza tre”, ma per la terza (e, incrociando le dita, ultima) raccolta fondi a favore del Cinema Astra il titolo “Più comodi di così” calzava meglio. Per poter infatti completare l’ammodernamento della storica sala, dopo il percorso che dal 2020 l’ha portata a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

