Lucca | 400 km di condotti a rischio mancano competenze e volontà

A causa della mancanza di competenze e volontà, a Lucca si rischiano 400 km di condotti pubblici, un patrimonio essenziale per il funzionamento della città. Le infrastrutture, spesso trascurate, mostrano evidenti segni di usura e potenziali perdite di acqua. La carenza di interventi e di risorse adeguate mette in discussione la sicurezza e l’efficienza del sistema. La situazione richiede interventi immediati per evitare danni maggiori.

Lucca si trova di fronte a un problema antico e irrisolto: il condotto pubblico, un'infrastruttura cruciale ma problematico per la città. L'ex presidente della commissione tecnica, Alessia Angelini, ha lanciato un allarme preoccupante: Oggi non ci sono le competenze e la volontà politica di intervenire. Una dichiarazione che riapre una questione che sembra non trovare soluzioni, nonostante anni di discussioni e relazioni tecniche. Il condotto pubblico è un reticolo di canali lungo oltre 400 chilometri, storicamente fondamentale per l'economia lucchese. Nato per alimentare gli opifici e gestire le acque del Serchio, oggi ha anche un ruolo nella produzione di energia pulita grazie a centraline idroelettriche.

