Luca Attanasio e la verità in fondo a una miniera L’attività estrattiva gli affari sporchi | I killer non erano ’solo’ dei predoni

Luca Attanasio ha scoperto che i sequestratori coinvolti in un’attività mineraria illegale operavano in una miniera abbandonata. La causa di questa scoperta risiede nelle testimonianze di lavoratori che hanno assistito a operazioni clandestine di estrazione di niobio. Le indagini hanno rivelato che le figure coinvolte non erano semplici predoni, ma appartenenti a gruppi armati. La miniera si trova in una zona remota, dove si intensificano i traffici illeciti di metalli rari.

Limbiate (Monza) – Il niobio, simbolo chimico Nb, numero atomico 41, è un metallo di transizione raro, grigio-bianco, morbido e duttile, noto per l’alto punto di fusione (quasi 2.500 gradi centigradi), la resistenza alla corrosione e le proprietà superconduttive. Che c’entra con l’omicidio Attanasio? Forse niente, forse molto, se si considera che proseguendo sulla strada in cui l’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo fu ucciso in un agguato insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e al loro autista Mustapha Milambo, il 22 febbraio 2021, si arriva alla miniera di Lueshe, nella regione di Rutshuru, provincia del Kivu Nord, a ridosso dei confini di Ruanda e Uganda, dove c’è uno dei più grandi giacimenti di questo materiale speciale utilizzato nella produzione di armamenti supersonici, come certi missili utilizzati in questi 4 anni dalla Russia per bombardare l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

