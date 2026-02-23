Lotte contadine nella Sicilia dei feudi | a Spazio Cultura il nuovo saggio di Salvatore Buongiorno

Salvatore Buongiorno ha scritto “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi” per raccontare le tensioni tra agricoltori e proprietari terrieri. La causa principale è il tentativo dei contadini di ottenere diritti più equi e migliori condizioni di lavoro. Durante l'evento, si discuterà di come queste battaglie abbiano cambiato la vita nelle campagne siciliane. La presentazione si terrà venerdì 27 febbraio alle 17:30 a Spazio Cultura.