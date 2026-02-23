Lotte contadine nella Sicilia dei feudi | a Spazio Cultura il nuovo saggio di Salvatore Buongiorno
Salvatore Buongiorno ha scritto “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi” per raccontare le tensioni tra agricoltori e proprietari terrieri. La causa principale è il tentativo dei contadini di ottenere diritti più equi e migliori condizioni di lavoro. Durante l'evento, si discuterà di come queste battaglie abbiano cambiato la vita nelle campagne siciliane. La presentazione si terrà venerdì 27 febbraio alle 17:30 a Spazio Cultura.
Venerdì 27 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Salvatore Buongiorno “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi. Il coraggio di Ninetta Gigante”, un saggio, novità editoriale di Quick Edizioni.All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con l'onorevole Giovanni Panepinto, l'onorevole Antonello Cracolici e il dott. Elio Sanfilippo. La storia di Ninetta Gigante è storia di ieri, ma il suo coraggio, la forza d'animo, la fede politica, la speranza in un avvenire più giusto sono stati così forti da porre a noi, che viviamo oggi i tempi della transumanza ideologica, pesanti riflessioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Il sale dei morti”: a Spazio Cultura la presentazione del romanzo giallo di Salvatore FalzoneMercoledì 21 gennaio alle 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospita la presentazione del romanzo giallo
Incontro con l'autore a Spazio Cultura: Salvatore Lo Bue presenta "L'Opera"Lunedì 26 gennaio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà l'incontro con l'autore Salvatore Lo Bue, che presenterà il suo volume
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Canale77 - TG77. . MEDUNA DI LIVENZA: INAUGURATO LO SPAZIO ARCADIA Nuovo spazio culturale a Meduna di Livenza: Alba Edizioni apre Arcadia. Primo evento la mostra dell’artista Paolo Fiorindo. Canale77 | 17 02 2026 Canale77 | Noi trasmettiamo - facebook.com facebook