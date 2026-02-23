Lotta alla violenza di genere | carabinieri siglano patto d' azione interprovinciale

Un accordo tra carabinieri e associazione locale nasce per rafforzare la lotta contro la violenza di genere nelle province salentine. La firma del protocollo avviene in un momento in cui i casi di violenza femminile sono in aumento. Il nuovo patto mira a migliorare la collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni, coinvolgendo anche servizi di supporto alle vittime. La firma si tiene nel comando di Lecce, dando il via a iniziative congiunte sul territorio.

Firmato il protocollo tra i comandi provinciali di Brindisi, Lecce, Taranto e l'associazione Co.Tu.Le.Vi., attiva fin dal 2008, per rafforzare la rete di tutela, ascolto e prevenzione sul territorio salentino Un nuovo protocollo contro la violenza di genere, che abbraccia le tre province salentine: questa mattina (lunedì 23 febbraio 2026), presso il comando provinciale dei carabinieri di Lecce, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Arma dei carabinieri e associazione Co.Tu.Le.Vi. (acronimo di “Contro tutte le violenze”). Il protocollo, finalizzato al rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere, è stato sottoscritto tra i comandanti provinciali dei carabinieri di Lecce (colonnello Andrea Siazzu), Brindisi (colonnello Leonardo Acquaro) e Taranto (colonnello Antonio Marinucci), e il presidente dell'associazione Co. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lotta alla violenza di genere: carabinieri siglano un patto d’azione interprovincialeI carabinieri di Lecce hanno firmato un accordo per rafforzare la lotta contro la violenza di genere, motivati dall’aumento di denunce di abusi nelle ultime settimane.

