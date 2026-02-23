Lord Gravedigger il nuovo album di Iastimo tra morte società e introspezione

È disponibile da venerdì 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali Lord Gravedigger, il nuovo album del rapper messinese Iastimo, pubblicato per Marmelade Wave Record. A quasi due anni di distanza da Tutto Normale, l’artista torna prendendo in mano sia le rime sia le produzioni, con un progetto che cristallizza un rap classico, diretto e senza concessioni alle mode. Il concept dell’album ruota attorno al tema della morte, intesa non come fine definitiva ma come trasformazione. Iastimo esplora le sue molteplici declinazioni — sociali, politiche, di pensiero e musicali — collegandole spesso al tema della disabilità, centrale nella title track. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lord Gravedigger, il nuovo album di Iastimo tra rap underground e visioni hardcoreIl cantante Iastimo ha pubblicato il suo nuovo album, “Lord Gravedigger”, che combina rap underground e influenze hardcore.

I membri dei Radiohead hanno fondato (l’ennesima) società, nuovo album in arrivo?I Radiohead hanno annunciato la creazione di una nuova società, probabilmente legata ai loro progetti futuri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lord Gravedigger, il nuovo album del rapper messinese Iastimo; Lord Gravedigger e’ il nuovo album di Iastimo; Lord Gravedigger, il nuovo album di Iastimo tra rap underground e visioni hardcore; Iastimo torna con Lord Gravedigger: un disco rap senza compromessi.

Lord Gravedigger, il nuovo album di Iastimo tra rap underground e visioni hardcoreLord Gravedigger è il nuovo album di Iastimo, disponibile da venerdì 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Marmelade Wave Record. atomheartmagazine.com

Lord Gravedigger, il nuovo album del rapper messinese IastimoMESSINA. Si intitola Lord Gravedigger il nuovo album del rapper messinese Iastimo, disponibile da venerdì 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Marmelade Wave Record. A quasi due anni dal ... letteraemme.it