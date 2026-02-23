longevi immortali e quel labile confine

Durante un incontro tra Putin e Xi Jinping, un microfono acceso ha captato una discussione sulla possibilità di estendere la durata della vita umana a oltre 150 anni, grazie a nuove scoperte mediche e tecnologie di sostituzione degli organi. La conversazione ha rivelato un interesse condiviso nel superare i limiti naturali dell’invecchiamento, con l’obiettivo di raggiungere un’età mai vista prima. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media internazionali.

Durante l'ultimo incontro tra Putin e Xi Jinping, un microfono acceso ha intercettato una conversazione sulla possibilità di prolungare la vita per un periodo lunghissimo e già in questo secolo, grazie alle scoperte scientifiche e al ricambio continuo degli organi che invecchiano, arrivare a 150 anni. Chissà per quale motivo i leader dei due più estesi Stati del mondo hanno voluto disquisire su un tale tema, tenendo anche conto delle tante giovani vite che si perdono oggi per i conflitti esistenti, non certamente innescati da forze sovrannaturali. Forse i due capi di Stato volevano semplicemente comunicare a uso media che la loro leadership non finirà tanto presto anche se entrambi hanno da tempo superato i 70 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

