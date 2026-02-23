L'onestà di Florenzi sul gol di Troilo non ci pensa due volte | Se mi toccano io casco a terra

Florenzi ha dichiarato che la sua reazione sul gol di Troilo deriva dalla paura di cadere se viene toccato, come ha spiegato dopo l’azione che ha causato la sconfitta del Milan. L’ex calciatore si è soffermato sui contatti tra Maignan e Bartesaghi, sottolineando di agire sempre in modo istintivo. La sua spiegazione mette in luce la sua spontaneità durante le situazioni di pressione in campo. La discussione si concentra sulla sua reazione immediata.

Florenzi ha analizzato l'azione del gol di Troilo che ha fatto cadere il Milan: sotto la lente di ingrandimento finiscono i contatti su Maignan e Bartesaghi, ma l'ex giocatore l'avrebbe risolta alla sua maniera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

