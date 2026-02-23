Lollobrigida | Ora i Mondiali poi vorrei allargare la famiglia Giochi a Roma? Fighissimo

Se Enrico Fabris era stato "L’uomo di Torino 2006", Francesca Lollobrigida è "La donna di Milano Cortina 2026". La bistrattata pista lunga, vent’anni dopo, resta miniera dello sport italiano. Solo Federica Brignone - le cui imprese vanno oltre la storia - ha eguagliato il bottino della mamma romana: due ori. La Lollo, nell’Olimpiade dei record azzurri, ha lasciato il segno. Anche per il modo di porsi. Francesca, Tommy ha capito cos’è successo? "No, è ancora troppo piccolo. Di certo è felice che adesso possa stare un po’ più con lui. In queste ore è appiccicoso e coccoloso come non mai". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Francesca Lollobrigida verso il ritiro: “Penso di allargare la famiglia”Francesca Lollobrigida annuncia l’intenzione di lasciare la competizione dopo aver vinto due medaglie d’oro olimpiche sui 3000 e 5000 metri.

Quei Giochi di famiglia. La velocista Lollobrigida guida l’allegra “carica“ delle mamme olimpicheLa velocista Francesca Lollobrigida si presenta come una mamma orgogliosa tra gli spalti del “Milano Ice Park“ di Rho Fiera.

