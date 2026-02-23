Logistica all’ex Interzuccheri | Progetto senza legittimità sociale

Il comitato ha presentato una relazione al segretario comunale, denunciando che il progetto di logistica all’ex Interzuccheri manca di consenso tra i residenti. La protesta si intensifica con un’interrogazione in Regione e un ricorso alla Presidenza della Repubblica. Le opposizioni evidenziano che l’area coinvolta ospita anche un centro sociale attivo da anni. La decisione di proseguire con il piano ha suscitato forti reazioni tra gli abitanti del quartiere.

La richiesta di una relazione al segretario comunale, un’interrogazione in Regione, un ricorso straordinario alla Presidenza della Repubblica, prosegue l’offensiva contro la logistica all’ ex Interzuccheri, "un progetto privo di qualsiasi legittimità sociale". Sala Vallaperti gremita l’altra sera per l’ assemblea Pd sul controverso piano di intervento sull’area dismessa, su cui la corazzata Officine Mak-Prologis-Interglobo si appresta a realizzare un nuovo hub dei trasporti, approvato dall’Amministrazione in dicembre. Al tavolo dei relatori, con la segretaria dem Tatiana Tritone e il tecnico e relatore Marco Paiardi, il consigliere regionale Simone Negri e la consigliera milanese Natascia Tosoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ex Interzuccheri, logistica al via: "Interveniamo su un’area dismessa. Finalmente oitrà avere un futuro"Prologis e Interglobo hanno dato il via ai lavori sull’area ex Interzuccheri a Melzo, dove si sta completando la bonifica dopo anni di abbandono.

Nuova logistica all’ex Interzuccheri. Cantieri più vicini, cresce la polemica: "Altri camion a ridosso delle case"La decisione della giunta di approvare il nuovo progetto logistico all’ex Interzuccheri scatena di nuovo le proteste dei residenti e dei movimenti locali.

