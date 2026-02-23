Loftus-Cheek operato per la frattura alla mascella | si aiuterà con la cannuccia cosa potrà mangiare

Ruben Loftus-Cheek ha subito un intervento alla mascella a causa di una frattura, che ha richiesto un intervento chirurgico. La causa è stata un infortunio durante l’allenamento, che ha reso necessario intervenire tempestivamente. Dopo l’operazione, il calciatore potrà tornare in campo tra circa due mesi, ma dovrà seguire alcune restrizioni alimentari. Per esempio, utilizzerà la cannuccia per bere, limitando i cibi duri e solidi.

Ruben Loftus-Cheek dopo l'operazione alla mascella potrà tornare in campo fra 8 settimane. Il giocatore si alimenterà anche con una cannuccia, ma non sarà necessario usarla sempre.