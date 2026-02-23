Loftus-Cheek operato a denti e mascella | stagione a rischio?

Loftus-Cheek si è sottoposto a un intervento ai denti e alla mascella dopo un infortunio in allenamento, causato da una collisione con un compagno di squadra. L’operazione è durata diverse ore e ha richiesto un intervento chirurgico complesso. Il calciatore ha già iniziato la fase di recupero, ma il suo rientro in campo resta incerto. La squadra ora valuta i prossimi passi per il suo recupero.

Durante la giornata di ieri, San Siro è stato teatro di un episodio che ha subito profondamente chiesto attenzione a squadra e tifoseria. Uno scontro man mano più intenso tra i giocatori ha coinvolto Loftus-Cheek e il portiere avversario, provocando un forte spavento e una pausa prolungata dal gioco. Il centrocampista del Milan è uscito dal campo in barella, con un collare al collo e sanguinamenti in bocca, situazione che ha accelerato le procedure di primo soccorso. Fonti sportive hanno riportato che la diagnosi iniziale indica una lesione facciale di rilievo, con frattura dei denti superiori e trascina dell’osso alveolare interessato all’impianto dentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtraLoftus Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico ai denti e alla mascella dopo uno scontro violento in campo.

Calvario Milan: cade con il Parma e perde Loftus-Cheek, stagione a rischio e ansia da DerbyIl Milan subisce una sconfitta contro il Parma, causata da errori difensivi e mancanza di ritmo.

