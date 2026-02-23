Loftus-Cheek devastato la lettera è servita | caos dopo Milan-Parma

Loftus-Cheek si mostra distrutto dopo aver ricevuto la lettera che conferma la sua sostituzione, causando scompiglio tra i giocatori del Milan. La comunicazione ufficiale ha sorpreso lo staff tecnico e i tifosi, che si aspettavano una diversa decisione. La notizia si è diffusa rapidamente tra i compagni di squadra, creando tensione nello spogliatoio. La reazione degli atleti ha accentuato il clima di nervosismo in vista delle prossime partite.

E meno male che, nel giorno successivo agli errori arbitrali in Milan-Como, i dirigenti rossoneri avevano fatto partire una chiamata ai vertici dell’ Aia per mostrare la propria insoddisfazione. Il messaggio non dev’essere arrivato, perché, nemmeno tre giorni completi dopo ecco un’altra bufera mediatica successiva alla sconfitta a San Siro contro il Parma. Uno stop che arriva dopo 25 partite in cui il Diavolo aveva sempre mosso la classifica, a suon di vittorie o pareggi. San Siro prima, e i social poi, adesso ribollono. La ferita è ancora aperta e brucia. Nel mirino non c’è solo l’azione che porta al vantaggio del Parma: prima, anche il contatto di Corvi su Loftus-Cheek, giudicato falloso da mezza panchina milanista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Milan Parma, paura in campo dopo un brutto scontro Loftus?Cheek e Corvi: il rossonero esce in barella, cosa è successoLoftus si è infortunato durante il match tra Milan e Parma dopo uno scontro violento con Cheek e Corvi.

Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan ParmaLoftus-Cheek ha subito una frattura dell’osso alveolare durante la partita contro il Parma e sarà operato nella notte.

Loftus-Cheek sarà operato oggi notte per la frattura all'osso alveolare. Seguiranno aggiornamentiA seguito degli esami strumentali effettuati, viene fatto sapere che Loftus-Cheek non abbia riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo ha però causato ... milannews.it

Loftus-Cheek, salta intervento in ospedale nella notte: Milan triste e arrabbiato. Mangia con la cannucciaIl centrocampista del Milan dovrà aspettare lunedì per un'operazione specialistica di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale San Carlo. areanapoli.it

