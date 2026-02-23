lo strapotere della brancagliana quarta vittoria di fila nei carri le mascherate agli antichi feudi

La Brancagliana conquista il premio per il miglior carro per la quarta volta consecutiva, un record nelle ventidue edizioni del Carnevale di Pietrasanta. La vittoria deriva dalla creatività e dalla cura dei dettagli nelle mascherate agli Antichi Feudi. La squadra ha presentato un carro che ha colpito giudici e pubblico, consolidando il suo dominio nella competizione. La scena si anima con entusiasmo mentre la vittoria si ripete, segnando un nuovo capitolo nella storia del festival.

Mai nessuno, nelle ventidue edizioni del Carnevale di Pietrasanta, era riuscito ad aggiudicarsi il premio per il miglior carro per quattro volte di fila. Quella di ieri è stata pertanto una giornata storica per la contrada Brancagliana, con i rossoblù che volano nel firmamento con " Per aspera ad astra " inanellando un poker memorabile. In più la contrada si è tolta anche la soddisfazione del terzo posto nelle mascherate, dove quest’anno hanno trionfato gli Antichi Feudi con "A piccoli sorsi", rompendo così un digiuno che andava avanti dal 2014. Sono più o meno le 17,45 quando vengono letti i verdetti nel tripudio di un’altra folla da record. 🔗 Leggi su Lanazione.it

