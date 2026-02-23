Lo Sciacca batte la Folgore in trasferta Pisciotta trascina i neroverdi con una doppietta
Lo Sciacca ha vinto contro la Folgore grazie alla doppietta di Pisciotta, che ha deciso il risultato finale. La causa principale è stata la determinazione dei giocatori di Sciacca, che hanno pressato fin dall'inizio. La Folgore ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra ospite, che ha mostrato carattere e grinta.
Lo Sciacca conquista tre punti fondamentali sul campo della Folgore, imponendosi 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta più sul piano agonistico che su quello tecnico. Una vittoria che rilancia con forza le ambizioni playoff della formazione neroverde. L’avvio è tutto di marca saccense: dopo appena sette minuti Pisciotta è il più rapido a raccogliere una spizzata di Pierce sugli sviluppi di un calcio d’angolo e a firmare lo 0-1 con un diagonale preciso. La squadra di Brucculeri continua a spingere, ma trova sulla propria strada un portiere sempre attento. Nella ripresa la Folgore aumenta la pressione e al decimo minuto trova il pareggio con Gueye, bravo a coordinarsi in mezza rovesciata dopo un corner. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
