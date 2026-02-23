Lo Sciacca batte la Folgore in trasferta Pisciotta trascina i neroverdi con una doppietta

Lo Sciacca ha vinto contro la Folgore grazie alla doppietta di Pisciotta, che ha deciso il risultato finale. La causa principale è stata la determinazione dei giocatori di Sciacca, che hanno pressato fin dall'inizio. La Folgore ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra ospite, che ha mostrato carattere e grinta.